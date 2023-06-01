Шахтер отказался продать игрока сборной Украины в чемпионат Италии: детали сорванного трансфера

Анатолий Трубин мог оказаться в середняке Серии А этой зимой. Впрочем, похоже, что дончан не устроила цена за переход своего лидера.

Прошлой зимой Шахтер продал Михаила Мудрика в Челсе за рекордные 70 миллионов евро. Также дончане были близки к продаже еще одного лидера команды.

По теме Шахтер – чемпион, а других ожидают главные бои: турнирная таблица УПЛ и топ-интриги на финише

Речь об Анатолии Трубине. 21-летний кипер вызвал интерес со стороны ряда известных команд, среди которых Ливерпуль, Интер и Тоттенхэм. Журналист Евгений Кузьменко сообщает, что у Шахтера было конкретное официальное предложение от середняка Серии А.

Вратаря сборной Украины намеревался подписать Удинезе, который сейчас идет 12-м в чемпионате Италии. "Зебры" предложили Шахтеру 6 миллионов евро за транфер, однако донецкий клуб ответил отказом.

Читайте также Желаемый талант в Европе: Лунин может усилить титулованный клуб из "Туманного Альбиона"

Контракт Анатолия с "горняками" подходит к концу в 2024 году, а сам кипер пока отказывается подписывать новый. Трубин является питомцем клуба, за который на взрослом уровне выступает с 2019 года.

За это время вратарь дважды стал чемпионом Украины и выиграл Кубок. В этом сезоне Трубин провел 38 матчей во всех соревнованиях, 14 из них отстоял на "ноль". Также в 2021 Анатолий дебютировал за национальную сборную и уже провел в ней три поединка.