Футболисты киевского Динамо 11 января выйдут из отпуска, после чего начнут подготовку ко второй половине сезона-2020/2021.

В понедельник, 4 января, стали известны первые соперники Динамо на сборе в ОАЭ. Об этом сообщает киевский клуб.

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С кем сыграет Динамо

Пока Динамо запланировало встречи только с двумя командами.

18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши – Легией (Варшава).

21-го января "динамовцы" сыграют с сильнейшей командой Беларуси – Шахтером из Солигорска.

Когда матчи и где смотреть?

Оба поединка Динамо начнутся в 15:00 по киевскому времени. Матчи будут показаны на клубном канале Динамо Киев Youtube.

Первый официальный матч в 2021 году Динамо должно провести 13 февраля против донецкого Олимпика. 18 февраля Динамо ждет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.