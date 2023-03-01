Хватит скучать по Мудрику: Шахтер нашел замену звездному украинцу в Таджикистане

Донецкий Шахтер нашел вингера, который сможет достойно заменить Михаила Мудрика. Похоже, что "горнякам" удалось найти увидеть звезду за пределами Украины.

Донецкий коллектив подписал 18-летнего таджикского футболиста Хусрава Тоирова. В игроке видят реальную замену Михаилу Мудрику.

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Новая донецкая звездочка

"Горняки" приобрели Тоирова у казахской команды Атырау. Контракт Тоирова с его командой истекал в конце 2023 года, однако у Шахтера не было желания ожидать. Скауты украинского коллектива внимательно следили за игрой талантливого игрока.

Transfermark t оценивает Тоирова в 150 тысяч евро. Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Тоиров без проблем может перекрыть левый и правый фланг атаки, а также он может сыграть и центрального нападающего.

Карьера Тоирова