Хватит скучать по Мудрику: Шахтер нашел замену звездному украинцу в Таджикистане
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер нашел вингера, который сможет достойно заменить Михаила Мудрика. Похоже, что "горнякам" удалось найти увидеть звезду за пределами Украины.
Донецкий коллектив подписал 18-летнего таджикского футболиста Хусрава Тоирова. В игроке видят реальную замену Михаилу Мудрику.
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Новая донецкая звездочка
"Горняки" приобрели Тоирова у казахской команды Атырау. Контракт Тоирова с его командой истекал в конце 2023 года, однако у Шахтера не было желания ожидать. Скауты украинского коллектива внимательно следили за игрой талантливого игрока.
Transfermark t оценивает Тоирова в 150 тысяч евро. Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Тоиров без проблем может перекрыть левый и правый фланг атаки, а также он может сыграть и центрального нападающего.
Карьера Тоирова
- Перспективный игрок начал свой футбольный путь в Таджикистане, но засветился уже в чемпионате Казахстана.
- В текущем сезоне Тоиров провел за Атырау 11 матчей и отдал два ассиста.
- Также футболист провел 6 поединков и забил 1 гол за молодежные сборные Таджикистана U-17 и U-20.