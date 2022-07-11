Шахтер начал подготовку к новому сезону без Де Дзерби

Донецкий позже Динамо начинает подготовку к новому футбольному сезону. "Горняки" проходят медосмотр.

"Горняки" приступают к подготовке

11 июля часть футболистов прошлись медосмотр в столичной клинике сети "Добробут". Среди этой группы можно выделить Ефима Коноплю, Георгия Судакова и Виктора Корниенко.

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Также проверить свое здоровье перед началом тренировочного процесса прошли Дмитрий Капинус, Андрей Булеза и Марьян Фарина.



Футболисты прошли медосмотр / Фото Шахтера

Другая часть игроков пройдет медицинское обследование в ближайшее время. После чего команда приступит к тренировкам на поле.



"Горняки" начинают подготовку к сезону / Фото Шахтера