"Гірники" приступають до підготовки

11 липня частина футболістів пройшлись медогляд у столичній клініці мережі "Добробут". Серед цієї групи можна виділити Юхима Коноплю, Георгія Судакова та Віктора Корнієнка.

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Також перевірити своє здоров'я перед початком тренувального процесу пройшли Дмитро Капінус, Андрій Булеза та Мар’ян Фарина.



Футболісти пройшли медогляд / Фото Шахтаря

Інша частина гравців пройде медичне обстеження найближчим часом. Після чого команда приступить до тренувань на полі.



"Гірники" розпочинають підготовку до сезону / Фото Шахтаря