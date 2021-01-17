Донецкий Шахтер проявляет интерес к одному из наиболее перспективных молодых талантов академии Флуминенсе 17-летнему Кайки.

Об этом сообщает Globo Esporte. "Горняки" уже сделали запрос по 17-летнему форварду, в ближайшее время клубы проведут полноценные переговоры.

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В случае достижения договоренности, в Шахтер Кайки сможет перейти лишь по достижению 18-летия, то есть в июне нынешнего года.

Что известно о Кайки

Профессиональный контракт с Флуминенсе футболист подписал в январе 2020 года, соглашение рассчитано до декабря 2022-го.

Потенциальный новичок Шахтера – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.

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