Шахтер начал переговоры о переходе 17-летнего вундеркинда из Бразилии
Донецкий Шахтер проявляет интерес к одному из наиболее перспективных молодых талантов академии Флуминенсе 17-летнему Кайки.
Об этом сообщает Globo Esporte. "Горняки" уже сделали запрос по 17-летнему форварду, в ближайшее время клубы проведут полноценные переговоры.
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В случае достижения договоренности, в Шахтер Кайки сможет перейти лишь по достижению 18-летия, то есть в июне нынешнего года.
Что известно о Кайки
Профессиональный контракт с Флуминенсе футболист подписал в январе 2020 года, соглашение рассчитано до декабря 2022-го.
Потенциальный новичок Шахтера – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.
Смотрите видео о Кайки
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