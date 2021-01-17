Донецький Шахтар проявляє інтерес до одного з найбільш перспективних молодих талантів академії Флуміненсе 17-річного Кайкі.

Про це повідомляє Globo Esporte. "Гірники" вже зробили запит по 17-річному форварду, найближчим часом клуби проведуть повноцінні переговори.

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У разі досягнення домовленості, в Шахтар Кайкі зможе перейти лише по досягненню 18-річчя, тобто в червні нинішнього року.

Що відомо про Кайкі

Професійний контракт з Флуміненсе футболіст підписав в січні 2020 року, угоду розраховано до грудня 2022-го.

Потенційний новачок Шахтаря – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17 в 2020 році. Провів два матчі за збірну Бразилії U-16.

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