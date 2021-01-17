Шахтар почав переговори про перехід 17-річного вундеркінда з Бразилії
Донецький Шахтар проявляє інтерес до одного з найбільш перспективних молодих талантів академії Флуміненсе 17-річного Кайкі.
Про це повідомляє Globo Esporte. "Гірники" вже зробили запит по 17-річному форварду, найближчим часом клуби проведуть повноцінні переговори.
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У разі досягнення домовленості, в Шахтар Кайкі зможе перейти лише по досягненню 18-річчя, тобто в червні нинішнього року.
Що відомо про Кайкі
Професійний контракт з Флуміненсе футболіст підписав в січні 2020 року, угоду розраховано до грудня 2022-го.
Потенційний новачок Шахтаря – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17 в 2020 році. Провів два матчі за збірну Бразилії U-16.
Дивіться відео про Кайкі
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