Защитник Шахтера Исмаили не полетит с командой на первый зимний сбор в Турцию.

Бразилец продолжает восстановление после операции на колене в Киеве. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Исмаили, скорее всего, присоединится к общей группе Шахтера на втором сборе.

17 января Шахтер отправится на первый сбор в Турции, где "горняки" планируют провести четыре спарринга – с польским Лехом, болгарским Лудогорецом, словенским Марибором и словацким Слованом. Второй сбор команды Каштру пройдет с 29 января по 5 февраля.

Что известно о травме Исмаили

Защитник пропустил первую часть сезона из-за травмы передней крестообразной связки коленного сустава.

В текущем сезоне 31-летний игрок пока не провел ни одного матча. В прошлой кампании на его счету 32 игры, 2 гола и 5 результативных передач.

Левый защитник присоединился к Шахтеру еще восемь лет назад из португальской Браги за 4 миллиона евро. С тех пор он провел в составе "горняков" 204 матча, в которых отметился 16 голами и 37 ассистами.

За период его отсутствия портал Transfermarkt снизил его ориентировочную стоимость почти вдвое – с 15 до 8 миллионов евро.