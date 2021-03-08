Шахтар може очолити екстренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі. "Гірники" влітку можуть змінити португальський тренерський штаб на італійський.

Як інформує журналіст Олег Ящук, представники "гірників" вже вийшли на контакт з екснаставником Мілана і Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

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"Шахтар планує португальський вектор змінити на італійський. Вже цього літа. Клуб уже вийшов на екснаставника Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі та почав з фахівцем перемовини. Вважаю, що це великий крок уперед, хід конем. "Гірникам" вкрай необхідне перезавантаження та великі фахівці", – розповів Ящук.

Таким чином, влітку Шахтар може покинути нинішній наставник клубу Луїш Каштру, який прийшов у клуб в червні 2019 року, підписавши контракт на два сезони. У минулому році португалець привів команду до золотих медалей в УПЛ і досяг півфіналу Ліги Європи.

Що відомо про Аллегрі

Аллегрі 6 разів вигравав Серію A (п'ять разів з "Юве" і один раз з Міланом), в 5 сезонах піднімав над головою трофей Кубка Італії (з туринським клубом) і тричі – Суперкубок країни (2 – "Юве", 1 – Мілан).

Фейки від Ящука

Раніше журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомляв, що Віктор Скрипник очолить Динамо, а Вадим Новинський стане новим президентом Чорноморця. Але все це виявилося фейком.