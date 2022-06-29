Шахтер может вернуть в УПЛ воспитанника Карпат: все зависит от нового тренера

Вскоре на тренерском мостике Шахтера могут произойти большие изменения, а вместе с ним кадровые ротации в составе команды. Марьян Швед может снова сыграть в чемпионате Украины.

Хочет снова поработать с талантливым игроком

Игорь Йовичевич может стать следующим тренером Шахтера. Если все станет реальностью и хорват возглавит донецкий клуб, то команду может усилить Марьян Швед.

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24-летний правый вингер хорошо знаком хорватскому тренеру по выступлениям во львовских Карпатах. Йовичевич еще раньше хотел снова поработать с талантливым футболистом, но Днепр-1 не удалось договориться с бельгийским Мехеленом, за который выступает украинец.

Бельгийский клуб готов был попрощаться с украинским легионером за 2 миллиона евро, а на предложение аренды с правом выкупа ответил отказом.

У Шахтера больше финансовых возможностей, чтобы удовлетворить вкусы бельгийцев.

Был "львом", а может стать "горняком"

Марьян Швед – воспитанник львовского футбола. С зимы 2015 начал привлекаться к главной команде Карпат и стал стабильным игроком основы.

Благодаря классной игре обратился на себя внимание испанской Севильи, куда перешел уже в следующем году.

Но заиграть в Испании не сумел и через год вернулся во Львов.

Отыграл за "львов" два года и подписал контракт с шотландским Селтиком. Там тоже не зарекомендовал себя и был отдан в аренду в Мехелене.

В июле 2011 года стал полноценным игроком бельгийского клуба.

В сезоне-2021/2022 отыграл 35 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

Имеет в своем активе два матча за сборную Украины.