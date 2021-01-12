Шахтер может вернуть бывшего легионера из АПЛ
Бывший футболист Шахтера Бернард, выступающий с лета 2018 года за Эвертон, может вернуться в стан "горняков".
"Ириски" уже нашли нового игрока на его позицию. Команда Карло Анчелотти настроена подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона, сообщает GreenStreetHammers.
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Эвертону для покупки Андерсона будет нужно продать кого-то из своих футболистов, и Бернард является первым, кого может постигнуть такая участь. Отмечается, что 28-летний бразилец может вернуться в Шахтер, но детали возможной сделки не уточняются.
Что известно о карьере Бернарда
- За Шахтер Бернард уже играл с 2013-го по 2018 годы, после чего покинул клуб свободным агентом.
- За "горняков" он сыграл 157 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 35 ассистов.
- 28-летний игрок не является игроком стартового состава "ирисок".
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