Бывший футболист Шахтера Бернард, выступающий с лета 2018 года за Эвертон, может вернуться в стан "горняков".

"Ириски" уже нашли нового игрока на его позицию. Команда Карло Анчелотти настроена подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона, сообщает GreenStreetHammers.

К слову Динамо может подписать бывшую звезду Шахтера: детали трансфера

Эвертону для покупки Андерсона будет нужно продать кого-то из своих футболистов, и Бернард является первым, кого может постигнуть такая участь. Отмечается, что 28-летний бразилец может вернуться в Шахтер, но детали возможной сделки не уточняются.

Что известно о карьере Бернарда