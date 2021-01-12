Шахтар може повернути колишнього легіонера з АПЛ
Колишній футболіст Шахтаря Бернард, який виступає з літа 2018 року за Евертон, може повернутися в стан "гірників".
"Іриски" вже знайшли нового гравця на його позицію. Команда Карло Анчелотті налаштована підписати хавбека Вест Хема Феліпе Андерсона, повідомляє GreenStreetHammers.
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Евертону для покупки Андерсона буде потрібно продати когось зі своїх футболістів, і Бернард є першим, кого може спіткати така доля. Зазначається, що 28-річний бразилець може повернутися в Шахтар, але деталі потенційної угоди не уточнюються.
Що відомо про кар'єру Бернарда
- За Шахтар Бернард вже грав з 2013-го по 2018 роки, після чого покинув клуб вільним агентом.
- За "гірників" він зіграв 157 матчів, у яких забив 28 голів та віддав 35 асистів.
- 28-річний гравець не є гравцем стартового складу "ірисок".
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