Колишній футболіст Шахтаря Бернард, який виступає з літа 2018 року за Евертон, може повернутися в стан "гірників".

"Іриски" вже знайшли нового гравця на його позицію. Команда Карло Анчелотті налаштована підписати хавбека Вест Хема Феліпе Андерсона, повідомляє GreenStreetHammers.

До слова Динамо може підписати колишню зірку Шахтаря: деталі трансферу

Евертону для покупки Андерсона буде потрібно продати когось зі своїх футболістів, і Бернард є першим, кого може спіткати така доля. Зазначається, що 28-річний бразилець може повернутися в Шахтар, але деталі потенційної угоди не уточнюються.

Що відомо про кар'єру Бернарда