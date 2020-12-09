Шахтер может подписать 18-летнего бразильца и побить трансферный рекорд
Донецкий Шахтер внимательно следит за развитием 18-летнего вундеркинда Палмейраса Габриэла Верона, и попытается в ближайшее время подписать молодого игрока в свои ряды.
Шахтер видит в Вероне возможность омолодить состав и найти замену своим ветеранам Тайсону (32 года) и Дентиньо (31). Однако в донецком клубе установлен лимит – не делать подписаний дороже 20 миллионов евро, сообщает Goal.
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Чемпион Украины следит за 18-летним футболистом с начала года. "Горняки" уже делали трансферный запрос относительно бразильца и получили ответ, что Палмейрас готов продать игрока только за 30 миллионов евро.
Что известно о Габриэле Вероне
- В 2019 году Верон в составе сборной Бразилии U17 выиграл юношеский чемпионат мира и стал лучшим игроком турнира.
- Верон играет на позиции правого вингера, но может сыграть и слева. В текущем сезоне провел за Палмейрас 26 игр, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
- Контракт игрока рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.
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