Донецкий Шахтер внимательно следит за развитием 18-летнего вундеркинда Палмейраса Габриэла Верона, и попытается в ближайшее время подписать молодого игрока в свои ряды.

Шахтер видит в Вероне возможность омолодить состав и найти замену своим ветеранам Тайсону (32 года) и Дентиньо (31). Однако в донецком клубе установлен лимит – не делать подписаний дороже 20 миллионов евро, сообщает Goal.

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Чемпион Украины следит за 18-летним футболистом с начала года. "Горняки" уже делали трансферный запрос относительно бразильца и получили ответ, что Палмейрас готов продать игрока только за 30 миллионов евро.

Интересно. Нынешний трансферный рекорд Шахтера составляет 25 миллионов евро. Именно столько "горняки" летом 2013 года заплатили Атлетико Минейро за вингера Бернарда, который сейчас играет в Эвертоне.

Что известно о Габриэле Вероне