Кто такие легенды: Милевский признался, ставит ли себя в один ряд с Ребровым и Блохиным
Бывший игрок Динамо Артем Милевский откровенно рассказал, что считает себя легендой киевского клуба. Футболист не ставит себя в один ряд со звездными динамовцами.
Нападающий Артем Милевский стал одним из экспертов на ютуб-канале "Бомбардир". В программе обсуждали матч Динамо против Ференцвароша.
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Признание Милевского
35-летний футболист откровенно ответил на вопрос о легендах клуба из столицы.
Что такое вообще легенда? Для меня – это Блохин, Шевченко и Ребров. Я не хочу раскидываться этими словами. Их много не бывает. Не считаю себя легендой киевского Динамо. Ярмоленко тоже не легенда клуба,
– сказал Милевский.
"Многих людей так называли. Какие на **й, легенды? Есть много игроков, которые должны ими быть. Остальные – это футболисты, которые принесли достаточный вклад в этот или другой клуб. Но они недотягивают до них", – заявил экс-динамовец.
Кого форвард выделил в футбольном мире? По мнению украинца, Марадона, который 25 ноября скончался, является легендой. Также в один ряд с ним стали Пеле, Роналду и Месси. По его словам, Неймар скоро тоже пополнит этот список.
- В течении 2002/13 годов Милевский защищал "сине-белые" цвета Динамо. За это время он сыграл за Динамо-2 и Динамо-3. В первые годы в клубе не стал стабильным игроком основы. После нескольких сезоне Артем начал проявлять свои результативные качества, что позволило наколотить в ворота соперников 57 голов.
- Сейчас футболист заявил, что покидает белорусское Динамо-Брест. Игрок находится в поисках команды. Не исключение, что Милевский снова вернется в УПЛ. Вроде бы из украинского чемпионата нападающий имеет предложения. Скорее всего услугами игрока не заинтересовались украинские гранды Динамо и Шахтер.
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