Бывший игрок Динамо Артем Милевский откровенно рассказал, что считает себя легендой киевского клуба. Футболист не ставит себя в один ряд со звездными динамовцами.

Нападающий Артем Милевский стал одним из экспертов на ютуб-канале "Бомбардир". В программе обсуждали матч Динамо против Ференцвароша.

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Признание Милевского

35-летний футболист откровенно ответил на вопрос о легендах клуба из столицы.

Что такое вообще легенда? Для меня – это Блохин, Шевченко и Ребров. Я не хочу раскидываться этими словами. Их много не бывает. Не считаю себя легендой киевского Динамо. Ярмоленко тоже не легенда клуба,

– сказал Милевский.

"Многих людей так называли. Какие на **й, легенды? Есть много игроков, которые должны ими быть. Остальные – это футболисты, которые принесли достаточный вклад в этот или другой клуб. Но они недотягивают до них", – заявил экс-динамовец.

Кого форвард выделил в футбольном мире? По мнению украинца, Марадона, который 25 ноября скончался, является легендой. Также в один ряд с ним стали Пеле, Роналду и Месси. По его словам, Неймар скоро тоже пополнит этот список.