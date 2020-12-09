Шахтар може підписати 18-річного бразильця і побити трансферний рекорд
Донецький Шахтар уважно стежить за розвитком 18-річного вундеркінда Палмейраса Габріела Верона, і спробує найближчим часом підписати молодого гравця до своїх лав.
Шахтар бачить у Вероні можливість омолодити склад і знайти заміну своїм ветеранам Тайсону (32 роки) і Дентінью (31). Однак у донецькому клубі встановлено ліміт – не робити підписань дорожче 20 мільйонів євро, повідомляє Goal.
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Чемпіон України стежить за 18-річним футболістом від початку року. "Гірники" вже робили трансферний запит щодо бразильця і отримали відповідь, що Палмейрас готовий продати гравця лише за 30 мільйонів євро.
Що відомо про Габріела Верона
- У 2019 році Верон у складі збірної Бразилії U17 виграв юнацький чемпіонат світу і став найкращим гравцем турніру.
- Верон грає на позиції правого вінгера, але може зіграти і зліва. У поточному сезоні провів за Палмейрас 26 ігор, забив 8 голів і віддав 3 асисти.
- Контракт гравця розрахований до 2025 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 25 млн євро.
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