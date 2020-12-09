Донецький Шахтар уважно стежить за розвитком 18-річного вундеркінда Палмейраса Габріела Верона, і спробує найближчим часом підписати молодого гравця до своїх лав.

Шахтар бачить у Вероні можливість омолодити склад і знайти заміну своїм ветеранам Тайсону (32 роки) і Дентінью (31). Однак у донецькому клубі встановлено ліміт – не робити підписань дорожче 20 мільйонів євро, повідомляє Goal.

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Чемпіон України стежить за 18-річним футболістом від початку року. "Гірники" вже робили трансферний запит щодо бразильця і отримали відповідь, що Палмейрас готовий продати гравця лише за 30 мільйонів євро.

Цікаво. Нинішній трансферний рекорд Шахтаря становить 25 мільйонів євро. Саме стільки "гірники" влітку 2013 року заплатили Атлетіко Мінейро за вінгера Бернарда, який нині грає в Евертоні.

Що відомо про Габріела Верона