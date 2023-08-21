Чемпион УПЛ хочет перехватить нападающего Зари Назария Русина у Сандерленда. На этом трансфере настаивает лично главный тренер "горняков".

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Сложный выбор между "своим" тренером и перспективой выступлений в Англии

Отмечается, что Патрик ван Леувен звонил по телефону игроку, чтобы убедить его выбрать именно Шахтер, а не переход в Англию.

Нидерландский специалист хочет использовать 24-летнего футболиста на позиции левого вингера в схеме 4-3-3. Там лучше всего раскрылся Назарий, когда в прошлом сезоне играл под руководством Патрика ван Леувена в Заре. Он сыграл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Такие выступления позволили ему стать лучшим игроком бронзового призера УПЛ-2022/2023 и впервые в карьере получить вызов в национальную сборную Украины, хотя дебютировать пока еще не удалось.

Контракт Назария Русина с луганской Зарей действует до 30 июня 2025 года.

Напомним. Много лет Русин провел в системе киевского Динамо. За первую команду киевлян украинский форвард провел 41 матч, забив в них 9 голов и отдав 3 результативные передачи. За это время он выиграл с Динамо три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.