Чемпион УПЛ хочет перехватить нападающего Зари Назария Русина у Сандерленда. На этом трансфере настаивает лично главный тренер "горняков".
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Сложный выбор между "своим" тренером и перспективой выступлений в Англии
Отмечается, что Патрик ван Леувен звонил по телефону игроку, чтобы убедить его выбрать именно Шахтер, а не переход в Англию.
Нидерландский специалист хочет использовать 24-летнего футболиста на позиции левого вингера в схеме 4-3-3. Там лучше всего раскрылся Назарий, когда в прошлом сезоне играл под руководством Патрика ван Леувена в Заре. Он сыграл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов.
Такие выступления позволили ему стать лучшим игроком бронзового призера УПЛ-2022/2023 и впервые в карьере получить вызов в национальную сборную Украины, хотя дебютировать пока еще не удалось.
Контракт Назария Русина с луганской Зарей действует до 30 июня 2025 года.