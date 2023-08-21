Чемпіон УПЛ хоче перехопити нападника Зорі Назарія Русина у Сандерленда. На цьому трансфері наполягає особисто головний тренер "гірників".

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Складний вибір між "своїм" тренером та перспективою виступів в Англії

Зазначається, що Патрік ван Леувен телефонував гравцю, щоб переконати його обрати саме Шахтар, а не перехід в Англію.

Нідерландський спеціаліст хоче використовувати 24-річного футболіста на позиції лівого вінгера у схемі 4-3-3. Саме там найкраще розкрився Назарій, коли минулого сезону грав під керівництвом Патріка ван Леувена в Зорі. Він зіграв 30 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 6 асистів.

Такі виступи дозволили йому стати найкращим гравцем бронзового призера УПЛ-2022/2023 та вперше в кар'єрі отримати виклик у національну збірну України, хоча дебютувати поки за неї ще не вдалося.

Контракт Назарія Русина з луганською Зорею діє до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо. Багато років Русин провів у системі київського Динамо. За першу команду киян український форвард провів 41 матч, забивши в них 9 голів та віддавши 3 результативні передачі. За цей час він виграв із Динамо 3 трофеї: чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.