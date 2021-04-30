Тренеру в новій команді потрібен граючий ногами голкіпер, здатний маневрувати центральний захисник, плеймейкер і вінгер.

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Конкретно мова йде про його нинішніх підопічних 29-річного Філіпа Джурічича і 22-річного Жеремі Бога, яких наставник хотів би взяти з собою в разі переходу в нову команду.

Що відомо про контракти гравців

Вартість першого гравця, який виступає на позиції атакуючого півзахисника, становить 10 мільйонів євро. Що стосується івуарійського флангового нападника, то ціна на нього, згідно з авторитетним порталом Transfermarkt, дорівнює 22 мільйони євро.

Варто відзначити, що їх контракти з Сассуоло діють до літа 2022 року, тому Шахтар може оформити їх трансфери зі знижкою.

У нинішньому сезоні Серії А Джурічич взяв участь в 28 матчах команди, відзначився 5 голами і 4 результативними передачами, а Бога з'являвся на полі в 23 поєдинках, в яких записав на свій рахунок 3 забиті м'ячі і 2 асисти.