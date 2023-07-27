Вариант с Польшей больше не нравится: Шахтер может играть матчи Лиги чемпионов в Западной Европе

Донецкий коллектив больше не будет проводить еврокубковые поединки в Польше. "Горняки" нашли новую локацию.

Шахтер намерен сыграть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в Германии. "Кроты" имеют на примете уже один стадион.

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Так сложились обстоятельства

Донецкий коллектив жалуется на вопрос, где же команде проводить домашние игры в нынешней еврокубковой кампании. Прошлый сезон родными стенами для Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы стал Стадион Войска Польского в Варшаве, являющийся домашней ареной польского клуба Легия. Однако "горняки" склоняются к тому, чтобы не проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Польше.

Дело в том, что в столице соседней страны в Варшаве донецкий коллектив точно не сможет играть, поскольку тамошний стадион занят Легией. "Армейцы" выступят в Лиге конференций, поэтому забрали арену полностью под себя. Шахтер также серьезно рассматривал вариант с другим польским городом Гданьском, но вот такая кандидатура не подошла "горнякам".

Таким образом, "кроты" решили попробовать что-нибудь новое. Существует высокая вероятность того, что поединки в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 Шахтер проведет в Германии. Донецкому коллективу импонирует вариант с Гамбургом. Более того, сейчас данная локация прорабатывается как основная. Речь, скорее всего, идет о "Фольскспаркштадионе", который является домашней ареной Гамбурга. Стадион способен вместить 57 000 зрителей.

Шахтер на прямую попал в групповой этап Лиги чемпионов благодаря выходу в финал Интера и Манчестер Сити, которые в своих национальных первенствах обеспечили себе выход в основную стадию самого престижного клубного турнира. Донецкий коллектив попадет в третью корзину во время жеребьевки групповой стадии.