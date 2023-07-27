Шахтар планує зіграти домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Німеччині. "Кроти" мають на приміті уже один стадіон.

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Так склались обставини

Донецький колектив бідкається над питанням, де ж команді проводити домашні ігри в цьогорічній єврокубкові кампанії. Минулий сезон рідними стінами для Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів та плей-офф Ліги Європи став Стадіон Війська Польського у Варшаві, який є домашньою ареною польського клубу Легія. Проте наразі "гірники" схиляються до того, аби не проводити єврокубкові матчі сезону 2023/24 у Польщі.

Діло в тому, що у столиці сусідньої країни Варшаві донецький колектив точно не зможе грати, оскільки тамтешній стадіон зайнятий Легією. "Армійці" виступатимуть у Лізі конференцій, тому забрали арену повністю під себе. Шахтар також серйозно розглядав варіант з іншим польським містом Гданськом, та от така кандидатура не не підійшла "гірникам".

Таким чином, "кроти" вирішили спробувати щось нове. Існує висока імовірність, що поєдинки в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 Шахтар проведе в Німеччині. Донецькому колетиву імпонує варіант з Гамбургом. Ба більше, наразі дана локація пропрацьовується як основна. Мова, скоріше за все, йде про "Фолькспаркштадіон", який є домашньою ареною Гамбурга. Стадіон здатен вмістити 57000 глядачів.

Нагадаємо. Шахтар на пряму потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів, завдяки виходу до фіналу Інтера та Манчестер Сіті, які у своїх національних першостях забезпечили собі вихід до основної стадії найпрестижнішого клубного турніру. Донецький колектив потрапить у третій кошик під час жеребкування групової стадії.