Однако, даже после окончания футбольной карьеры Селезнев не собирается прощаться с любимой игрой миллионов. Евгений не видит себя в роли наставника, но может получить работу в структуре одного из клубов УПЛ.
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Говорил, что никогда не будет в структуре Днепра-1.
Говорят, что бывший нападающий может выплыть в Днепр-1. Там Селезневу будет предложен должность заместителя исполнительного директора Андрея Русола. Евгений будет отвечать за селекцию в днепровском клубе.
После такой информации активизировались фанаты старого и доброго Днепра, который под руководством Мирон Маркевича дошел до финала Лиги Европы-2015.
Один из лидеров ультрас Днепра с прозвищем "Юджин" высказал свое мнение по поводу Селезнева и его, возможно, будущего поста в Днепре-1. Фанат раскритиковал решение Евгения, который божился никогда не работать в клубе, по словам болельщика, выбросил его и разрушил команду.
Также болельщик заинтересовался, как Селезнев вообще выехал с границу, если он уже не футболист какой-нибудь из команд.
Селезнев на матч Днепр-1 – Панатинаикос / Фото из инстаграмма 3.0 Украинский футбол
Интересно, Селезнев уехал за границу как волонтер? Вообще это пиз**ц. Нах* было петь все эти песни фанатам Край наш казацкий...ск, никогда не перейду...Чтобы пойти работать на того, кто тебя уже бросил и разрушил клуб, где ты играл лучшие свои годы...Хочется вымыть руки... ,
– написал фанат Днепра.
Отметим, что не только Селезнев играл за Днепр. С 2003 по 2011 годы (до конца карьеры) Андрей Русол тоже выступал за Днепр.
Селезнев провел в Днепре лучшие свои годы
- В 2009 году Селезнев подписал контракт с Днепром, перейдя из Шахтера. Именно в этом днепровском клубе Евгений раскрыл все свои футбольные скилы.
- Через два года нападающий снова совершил трансфер в Шахтер. Но за "горняков" поиграл год и вернулся в Днепр, где провел еще 4 года.
- В феврале 2016-го года Селезнев совершил свою самую большую ошибку в карьере. Променял Украину в Россию, подписав контракт с Кубанью. Евгений уже признал свою ошибку и извинился за такой трансфер.
- В футболке Днепра Селезнев провел больше всего матчей в своей карьере – 192 поединка (88 голов и 22 ассиста).