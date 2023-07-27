Однако, даже после окончания футбольной карьеры Селезнев не собирается прощаться с любимой игрой миллионов. Евгений не видит себя в роли наставника, но может получить работу в структуре одного из клубов УПЛ.

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Говорил, что никогда не будет в структуре Днепра-1.

Говорят, что бывший нападающий может выплыть в Днепр-1. Там Селезневу будет предложен должность заместителя исполнительного директора Андрея Русола. Евгений будет отвечать за селекцию в днепровском клубе.

После такой информации активизировались фанаты старого и доброго Днепра, который под руководством Мирон Маркевича дошел до финала Лиги Европы-2015.

Один из лидеров ультрас Днепра с прозвищем "Юджин" высказал свое мнение по поводу Селезнева и его, возможно, будущего поста в Днепре-1. Фанат раскритиковал решение Евгения, который божился никогда не работать в клубе, по словам болельщика, выбросил его и разрушил команду.

Также болельщик заинтересовался, как Селезнев вообще выехал с границу, если он уже не футболист какой-нибудь из команд.

Любопытно! Селезнева заметили на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Днепр-1 – Панатинаикос, 25 июля состоявшегося в Кошице. Евгений был у скамейки запасных днепрян и бейджиком на шее. Такие же имели представители украинского клуба. Днепр-1 без шансов проиграл грекам 1:3.



Селезнев на матч Днепр-1 – Панатинаикос / Фото из инстаграмма 3.0 Украинский футбол

Интересно, Селезнев уехал за границу как волонтер? Вообще это пиз**ц. Нах* было петь все эти песни фанатам Край наш казацкий...ск, никогда не перейду...Чтобы пойти работать на того, кто тебя уже бросил и разрушил клуб, где ты играл лучшие свои годы...Хочется вымыть руки... ,

– написал фанат Днепра.

Отметим, что не только Селезнев играл за Днепр. С 2003 по 2011 годы (до конца карьеры) Андрей Русол тоже выступал за Днепр.

Селезнев провел в Днепре лучшие свои годы