Права на показ домашних матчей Шахтера принадлежат холдингу "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Матч Шахтер – Минай покажет "Футбол 2", пишет 24 канал.

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Матч Шахтер – Минай начнется в 17:00. Начало трансляции на канале "Футбол 2" – в 16:55.

Смотрите онлайн матч Шахтер – Минай можно на платной платформе Oll.tv.

Важно! Доступ к трансляции матчей УПЛ на этом сайте доступен по подписке. Самый дешевый абонемент обойдется в 109 гривен в месяц. Туда входят лишь каналы "Футбол 1/2/3".

За 139 гривен в месяц можно оформить подписку xtra sport, куда входят также каналы Setanta и xsport. Кроме чисто спортивных подписок, можно оформить и xtra sport oll inclusive, где также доступны и более 200 телеканалов и телесериалы. Она обойдется в 189 гривен в месяц. За 249 гривен ежемесячного платежа можно оформить ultra oll inclusive, который предполагает доступ к почти всему контенту Oll.tv.

Кроме Oll.tv трансляция каналов "Футбол 1/2/3" доступна для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также абонентам "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega. Однако доступы к трансляции там тоже платные.

Шахтер – Минай: перед игрой