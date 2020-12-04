Важливо! Доступ до трансляції матчів УПЛ на цьому сайті доступний за підпискою. Найдешевший абонемент обійдеться в 109 гривень на місяць. Туди входять лише канали "Футбол 1/2/3".

За 139 гривень на місяць можна оформити підписку xtra sport, куди входять також канали Setanta та xsport. Окрім чисто спортивних підписок, можна оформити й xtra sport oll inclusive, де також доступні і понад 200 телеканалів та телесеріали. Вона обійдеться в 189 гривень на місяць. За 249 гривень щомісячного платежу можна оформити ultra oll inclusive, який передбачає доступ до майже усього контенту Oll.tv.