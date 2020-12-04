Шахтар після сенсаційної перемоги над Реалом спробує продовжити переможну серію у чемпіонаті України. У суботу, 5-го грудня, "гірники" приймуть дебютанта УПЛ закарпатський Минай у 12 турі. Де дивитися матч – далі у матеріалі.
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Шахтар – Минай: перед грою
Для команди це буде перша зустріч, адже до цього шляхи Шахтаря та Минаю не перетиналися.
Після 11 турів Шахтар перебуває на другому місці в турнірній таблиці та програє три очки Динамо.
Закарпатський клуб набрав усього 9 очок та перебуває на 11 місці.