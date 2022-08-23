Шахтер потерял очки в матче-открытии УПЛ против Металлиста 1925

Матч Шахтер – Металлист 1925 года открыл новый футбольный сезон УПЛ-2022/2023. В Киеве на НСК "Олимпийский" команды расписали нулевую мировую.

Шахтер – Металлист 1925 0:0

Хотя "горняки" будут базироваться во Львове, но первый поединок чемпионата решили символически провести в столице Украины. В первом тайме обе команды создали много моментов, но не забивали, пишет 24 канал.

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Голкиперы несколько раз тянули удары, казалось, из убийственных моментов. Первая часть игры закончилась нулевой мировой 0:0.

Вторая 45-минутка была полностью под контролем Шахтера. Как ни старались подопечные Игоря Йовичевича забить, но не удалось. Металлист 1925 года выстрадал одно очко на старте в матче с лидером УПЛ.

Шахтер сыграл вничью с харьковским соперником 0:0. Символическая мировая команда в День Государственного флага.

Во втором туре УПЛ Шахтер сыграет дома против Кривбасса (28 августа). Днем ранее 27 августа Металлист 1925 года примет Черноморец.