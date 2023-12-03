Важная победа: Шахтер в нелегком матче победил Металлист 1925 – видео
На "Арене Львов" состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и харьковским Металлистом 1925. Судьбу трех очков определили точные удары Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива.
Шахтер – Металлист 1925 – 2:0
Гол: Зубков, 59. Крыськив, 78
Воскресную программу 16-го тура украинской Премьер-лиги завершил матч на "Арене Львов", в котором донецкий Шахтер принимал харьковский Металлист 1925. "Горняки" одержали победу благодаря голам Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива.
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В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами. После перерыва действующие чемпионы Украины играли первым номером и вырвали важную победу со счетом 2:0. Голами отличились Александр Зубков и Дмитрий Крыськив. Последний реализовал пенальти.
Шахтер приблизился к Полесью и Днепру-1 в чемпионской гонкеБлагодаря этой победе Шахтер, набрав 28 очков, сократил отставание в турнирной таблице УПЛ от Полесья и Днепра-1. Кроме того, дончане потеряли на данный момент наименьшее число очков в чемпионате, однако сыграли на два матча меньше оппонентов в чемпионской гонке.
В следующем туре Шахтер 8 декабря будет принимать ровенский Верес, а Металлист 1925 сыграет 11 декабря против Александрии. Следует отметить, что 17-й тур станет заключительным в чемпионате Украины в 2023 году.