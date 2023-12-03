Важная победа: Шахтер в нелегком матче победил Металлист 1925 – видео

На "Арене Львов" состоялся поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и харьковским Металлистом 1925. Судьбу трех очков определили точные удары Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива.

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0

Гол: Зубков, 59. Крыськив, 78

Воскресную программу 16-го тура украинской Премьер-лиги завершил матч на "Арене Львов", в котором донецкий Шахтер принимал харьковский Металлист 1925. "Горняки" одержали победу благодаря голам Александра Зубкова и Дмитрия Крыськива.

Читайте также: Черноморец продолжает штормить: "моряки" уступили ЛНЗ из-за голов своих эксфутболистов - видео

В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами. После перерыва действующие чемпионы Украины играли первым номером и вырвали важную победу со счетом 2:0. Голами отличились Александр Зубков и Дмитрий Крыськив. Последний реализовал пенальти.

Шахтер приблизился к Полесью и Днепру-1 в чемпионской гонке

Благодаря этой победе Шахтер, набрав 28 очков, сократил отставание в турнирной таблице УПЛ от Полесья и Днепра-1. Кроме того, дончане потеряли на данный момент наименьшее число очков в чемпионате, однако сыграли на два матча меньше оппонентов в чемпионской гонке.

В следующем туре Шахтер 8 декабря будет принимать ровенский Верес, а Металлист 1925 сыграет 11 декабря против Александрии. Следует отметить, что 17-й тур станет заключительным в чемпионате Украины в 2023 году.

Видеообзор матча Шахтер – Металлист 1925