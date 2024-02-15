Шахтер – Марсель: известна заявка французской команды на 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо определился с игроками, которые сыграют против Шахтера в плей-офф Лиги Европы. Пресс-служба команды опубликовала заявку на матч.

Отметим, что сегодня, 15 февраля, Марсель и Шахтер сыграют первый матч плей-офф Лиги Европы. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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Кто сыграет с "горняками"

Тренер включил в состав заявки Шанселя Мбемба, который недавно вернулся с Кубка африканских наций и не участвовал в тренировках с командой. Также в списке заявленных игроков есть Жеффрей Кондогби, который пропустил матчи против Лиона и Метца из-за травмы.

Вратари: Пау Лопес, Рубен Бланко, Симон Нгапандуанбю

Защитники: Леонардо Балерди, Жонатан Клос, Эмран Согло, Самюэль Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меите, Кантен Мерлен

Полузащитники: Амин Арит, Аззедин Унаи, Жоффре Кондогбиа, Александр Тункади

Нападающие: Хоакин Корреа, Луис Энрике Лима, Илиман Ндиайе, Пьер-Эмерик Обамеянг, Фарис Мумбанья

Марсель – Шахтер: главное о матче