Шахтер – Марсель: известна заявка французской команды на 1/16 финала Лиги Европы
Источник:ФК Марсель
Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо определился с игроками, которые сыграют против Шахтера в плей-офф Лиги Европы. Пресс-служба команды опубликовала заявку на матч.
Отметим, что сегодня, 15 февраля, Марсель и Шахтер сыграют первый матч плей-офф Лиги Европы. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
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Кто сыграет с "горняками"
Тренер включил в состав заявки Шанселя Мбемба, который недавно вернулся с Кубка африканских наций и не участвовал в тренировках с командой. Также в списке заявленных игроков есть Жеффрей Кондогби, который пропустил матчи против Лиона и Метца из-за травмы.
Вратари: Пау Лопес, Рубен Бланко, Симон Нгапандуанбю
Защитники: Леонардо Балерди, Жонатан Клос, Эмран Согло, Самюэль Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меите, Кантен Мерлен
Полузащитники: Амин Арит, Аззедин Унаи, Жоффре Кондогбиа, Александр Тункади
Нападающие: Хоакин Корреа, Луис Энрике Лима, Илиман Ндиайе, Пьер-Эмерик Обамеянг, Фарис Мумбанья
Марсель – Шахтер: главное о матче
- В сезоне Кубка УЕФА 2008/2009 футбольные команды Шахтер и Марсель сталкивались друг с другом. "Горняки" дважды одолели французский гранд со счетом 2:0 и 2:1 в четвертьфинале турнира.
- Наставник французской команды поделился ожиданиями от игры против "горняков". Он оценил игру донецкого клуба и поделился деталями относительно схемы своих игроков. Он также вспомнил лютый мороз в Донецке и наставничество Луческу.
- Где смотреть матч с участием донецкой команды – читайте по ссылке.