В первом тайме Шахтер имел несколько реальных возможностей забить гол. Однако гости отвечали не менее острыми атаками, пишет 24 Канал.

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В середине второго тайма подопечные Гаттузо усилиями Обамеянга открыли счет во встрече. "Горняки" сумели молниеносно восстановить паритет в матче. Грубой ошибкой защитников "провансальцев" воспользовался Николай Матвиенко.

Концовка поединка оказалась не менее эффектной. На 89-й минуте Обамеянг продрался по левому флангу и сделал передачу в штрафную площадку Шахтера. Илиман Ндиайе, который появился на поле во втором тайме, хладнокровно реализовал свой момент.

Видео гола Ндиайе

И все же подопечные Пушича сумели отыграться. Спасительный гол в компенсированное время забил Эгиналду. В итоге первый матч 1/16 финала Лиги Европы завершился вничью 2:2.