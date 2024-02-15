У першому таймі Шахтар мав кілька реальних можливостей забити гол. Проте гості відповідали не менш гострими атаками, пише 24 Канал.

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У середині другого тайму підопічні Гаттузо зусиллями Обамеянга відкрили рахунок у зустрічі. "Гірники" зуміли блискавично відновити паритет у матчі. Грубою помилкою захисників "провансальців" скористався Микола Матвієнко.

Кінцівка поєдинку виявилася не менш ефектною. На 89-й хвилині Обамеянг продерся лівим флангом та зробив передачу у штрафний майданчик Шахтаря. Іліман Ндіайє, який з'явився на полі у другому таймі, холоднокровно реалізував свій момент.

Відео голу Ндіає

Та все ж підопічні Пушича зуміли відігратися. Рятівний гол у компенсований час забив Егіналду. У підсумку перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи завершився внічию 2:2.