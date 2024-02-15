Сюрприз от Пушича: стартовый состав Шахтера на игру Лиги Европы с Марселем

Главный тренер Шахтера Марино Пушич определился с основой на первый матч с Марселем. "Горняки" сыграют с украинским форвардом на острие атаки и опытным ветераном в полузащите.

Донецкий Шахтер продолжит свою еврокубковую кампанию сезона 2023/24 в Лиге Европы. В матчах 1/16 финала второго по престижности турнира "горняки" встретятся с французским Марселем.

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Накануне первого официального поединка в 2024 году тренерский штаб Шахтера определился со стартовым составом команды. Несмотря на прогнозы, с первых минут на поле появится капитан команды Тарас Степаненко. В нападении Шахтера будет играть украинец Даниил Сикан.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ШАХТЕРА: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Эгиналду – Сикан.

Состав Шахтера на матч с Марселем / ФК Шахтер

Отметим, что матч является номинально домашним для "горняков". Однако из-за военной агрессии России Шахтер вынужден принимать соперников в немецком Гамбурге. За перипетиями матча в Украине можно будет следить на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.