Донецький Шахтар продовжить свою єврокубкову кампанію сезону 2023/24 у Лізі Європи. У матчах 1/16 фіналу другого за престижністю турніру "гірники" зустрінуться з французьким Марселем.

Читайте також Шахтар – Марсель: онлайн-трансляція центрального матчу Ліги Європи

Напередодні першого офіційного поєдинку у 2024 році тренерський штаб Шахтаря визначився зі стартовим складом команди. Попри прогнози, з перших хвилин на полі з'явиться капітан команди Тарас Степаненко. У нападі Шахтаря гратиме українець Данило Сікан.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ШАХТАРЯ: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Егіналду – Сікан.

Склад Шахтаря на матч з Марселем / ФК Шахтар

Зазначимо, що матч є номінально домашнім для "гірників". Однак через військову агресію Росії Шахтар змушений приймати суперників у німецькому Гамбурзі. За перипетіями матчу в Україні можна буде слідкувати на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.