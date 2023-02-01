Шахтар – Марибор 4:4

Голи: Зубков, 15, Криськів, 34, Криськів, 41, Бондаренко, 71 – Брнич, 39, Божич, 48, Брнич, 51, Божич, 77.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині. На зборах підопічні Ігора Йовічевіча відіграли три спаринги, не вигравши жоден із них.

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Програвши віденській Аустрії (1:2), "гірники" двічі зіграли у результативну нічию – по 2:2 з Копером та Лудогорцем. У четвертому матчі Шахтар був близький до перемоги, але на пару з Марибором вони влаштували справжній голепад, пише 24 канал.

Перший тайм залишився за українською командою. Рахунок дальнім пострілом відкрив Зубков, а подвоїв його Криськів, якому вдався більярдний удар з кута майданчика.

Фестиваль дальніх гармат

Зрівняти Марибор зміг теж завдяки дальньому удару, коли Брнич майстерно поклав м'яча у дев'ятку воріт Трубіна. Але перед перервою знову відзначився Криськів, який технічно прибрав двох захисників словенців та розстріляв кіпера.

Втім другий тайм почався з провалу Шахтаря, який за три хвилини пропустив двічі і дав супернику зрівняти рахунок. Спочатку Божич забив прямим ударом з кутового, оформивши "сухий лист", а потім Брнич оформив дубль завдяки позиційній помилці захисту донеччан.

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На цьому "гірники" не зупинилися, забившив вчетверте. На цей раз красивий удар з-під захисника вдався Бондаренку. Проте перемогу Шахтар не втримав, адже в кінцівці гри дозволив Божичу оформити дубль після невдалої боротьби у своєму майданчику від Распутька.

Таким чином фінальний свисток зафіксував рахунок 4:4. Свої наступні спаринги підопічні Йовічевіча проведуть за тиждень, 8 лютого. Протягом одного дня суперниками стану боснійське Сараєво та грузинське Динамо з Тбілісі.

Відео матчу Шахтар – Марибор: