Сразу два украинских клуба "Шахтер" и "Львов" попали в уникальный рейтинг. Портал CIES опубликовал интересное исследование относительно пасов всех команд Европы во время матчей.

Донецкий "Шахтер" – третья команда Европы по коротким пасам. Об этом говорится в исследовании CIES.

Это интересно: "Шахтер" попал в топ-20 клубов мира по интересным показателям, "Динамо" – в топ-90

В среднем "горняки" отдают пас на 16,4 метра.

Более короткие передачи выполняет только французский ПСЖ (16 метров) и каталонская "Барселона" (16,3).

В этом рейтинге киевское "Динамо" оказалось на 33-й строчке – 18,1 метра.

Кто выполняет самые короткие передачи

ПСЖ "Барселона" "Шахтер" "Аякс" "Боруссия" Дортмунд "Наполи" "Челси" "Манчестер Сити" "Сассуоло" "Ницца"

ПФК "Львов" также попал в рейтинг CIES. Украинский клуб занял девятую строчку в рейтинге самых длинных передач.

Среднее расстояние передач "Львова" составляет 21,1 метра.

Кто отдает самые длинные передачи