Відразу два українських клуби "Шахтар" і "Львів" потрапили до унікального рейтингу. Портал CIES опублікував цікаве дослідження щодо пасів усіх команд Європи під час матчів.

Донецький "Шахтар" – третя команда Європи за короткими пасами. Про це мовиться у дослідженні CIES.

Це цікаво: "Шахтар" потрапив у топ-20 клубів світу за цікавим показником, "Динамо" – у топ-90

У середньому "гірники" віддають пас на 16,4 метра.

Більш короткі передачі виконує тільки французький ПСЖ (16 метрів) та каталонська "Барселона" (16,3).

У цьому рейтингу київське "Динамо" опинилося на 33-й сходинці – 18,1 метра.

Хто виконує найкоротші передачі

ПСЖ "Барселона" "Шахтар" "Аякс" "Боруссія" Дортмунд "Наполі" "Челсі" "Манчестер Сіті" "Сассуоло" "Ніцца"

ПФК "Львів" також потрапив до рейтингу CIES. Український клуб посів 9-у сходинку у рейтингу найдовших передач.

Середня відстань передач "Львова" складає 21,1 метра.

Хто віддає найдовші передачі