Шахтер первый матч в Лиге чемпионов сыграет 15 сентября в Молдове против Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба. Шериф стал первой командой из Молдовы, которая сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
Кстати Шахтеру предложили играть матчи Лиги чемпионов в Харькове
Первый домашний поединок в Лиге чемпионов "горняки" проведут 28 сентября. Шахтер примет чемпиона Италии – Интер. Отметим, что команды встречались в предыдущей Лиге чемпионов и дважды сыграли вничью.
Так называемую "спарку" дончанам придется играть против Реала. Мадридцы также были соперниками Шахтера в предыдущем сезоне. Тогда "горняки" сенсационно выиграли два поединка.
Календарь Шахтера в Лиге чемпионов
Шериф – Шахтер – 15 сентября, 19:45.
Шахтер – Интер – 28 сентября, 19:45.
Шахтер – Реал – 19 октября, 22:00.
Реал – Шахтер – 3 ноября, 19:45.
Интер – Шахтер – 24 ноября, 19:45.
Шахтер – Шериф – 7 декабря, 22:00.
- В квалификации Лиги чемпионов Шахтер одолел двух соперников. В 3 раунде "горняки" дважды победили бельгийский Генк.
- В то же время в плей-офф Шахтер на выезде одолел Монако (1:0). После этого "горняки" проиграли "монегаскам" в основное время харьковской игры.
- В дополнительное время Шахтер сравнял счет и сумел выйти в групповой этап. По сумме двух матчей украинцы победили Монако со счетом 3:2.