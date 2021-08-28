Шахтер первый матч в Лиге чемпионов сыграет 15 сентября в Молдове против Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба. Шериф стал первой командой из Молдовы, которая сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Кстати Шахтеру предложили играть матчи Лиги чемпионов в Харькове

Первый домашний поединок в Лиге чемпионов "горняки" проведут 28 сентября. Шахтер примет чемпиона Италии – Интер. Отметим, что команды встречались в предыдущей Лиге чемпионов и дважды сыграли вничью.

Так называемую "спарку" дончанам придется играть против Реала. Мадридцы также были соперниками Шахтера в предыдущем сезоне. Тогда "горняки" сенсационно выиграли два поединка.

Календарь Шахтера в Лиге чемпионов

Шериф – Шахтер – 15 сентября, 19:45.

Шахтер – Интер – 28 сентября, 19:45.

Шахтер – Реал – 19 октября, 22:00.

Реал – Шахтер – 3 ноября, 19:45.

Интер – Шахтер – 24 ноября, 19:45.

Шахтер – Шериф – 7 декабря, 22:00.