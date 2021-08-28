Шахтар перший матч у Лізі чемпіонів зіграє 15 вересня у Молдові проти Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба. Шериф став першою командою з Молдови, яка зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.
До речі Шахтарю запропонували грати матчі Ліги чемпіонів в Харкові
Перший домашній поєдинок у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть 28 вересня. Шахтар прийме чемпіона Італії – Інтер. Зауважимо, що команди зустрічалися у попередній Лізі чемпіонів і двічі зіграли внічию.
Так звану "спарку" донеччанам доведеться грати проти Реала. Мадридці також були суперниками Шахтаря у попередньому сезоні. Тоді "гірники" сенсаційно виграли два поєдинки.
Календар Шахтаря у Лізі чемпіонів
1-й тур. Шериф – Шахтар – 15 вересня, 19:45.
2-й тур. Шахтар – Інтер – 28 вересня, 19:45.
3-й тур. Шахтар – Реал – 19 жовтня, 22:00.
4-й тур. Реал – Шахтар – 3 листопада, 19:45.
5-й тур. Інтер – Шахтар – 24 листопада, 19:45.
6-й тур. Шахтар – Шериф – 7 грудня, 22:00.
- У кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар здолав двох суперників. У 3 раунді "гірники" двічі перемогли бельгійський Генк.
- Водночас у плей-офф Шахтар на виїзді здолав Монако (1:0). Після цього "гірники" програли "монегаскам" в основний час харківської гри.
- У додатковий час Шахтар зрівняв рахунок і зумів вийти у груповий етап. За сумою двох матчів українці перемогли Монако з рахунком 3:2.