Шахтар перший матч у Лізі чемпіонів зіграє 15 вересня у Молдові проти Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба. Шериф став першою командою з Молдови, яка зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.

До речі Шахтарю запропонували грати матчі Ліги чемпіонів в Харкові

Перший домашній поєдинок у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть 28 вересня. Шахтар прийме чемпіона Італії – Інтер. Зауважимо, що команди зустрічалися у попередній Лізі чемпіонів і двічі зіграли внічию.

Так звану "спарку" донеччанам доведеться грати проти Реала. Мадридці також були суперниками Шахтаря у попередньому сезоні. Тоді "гірники" сенсаційно виграли два поєдинки.

Календар Шахтаря у Лізі чемпіонів

1-й тур. Шериф – Шахтар – 15 вересня, 19:45.

2-й тур. Шахтар – Інтер – 28 вересня, 19:45.

3-й тур. Шахтар – Реал – 19 жовтня, 22:00.

4-й тур. Реал – Шахтар – 3 листопада, 19:45.

5-й тур. Інтер – Шахтар – 24 листопада, 19:45.

6-й тур. Шахтар – Шериф – 7 грудня, 22:00.