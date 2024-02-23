Компенсировал миллионные трансферы: Шахтер заработал солидную сумму за участие в еврокубках 2023-2024

Донецкий Шахтер уже гарантированно пополнил свой бюджет на более чем 20 миллионов по итогам этого евросезона. Доход других украинских команд куда более скромный.

Донецкий Шахтер завершил свой путь в еврокубках в сезоне 2023-2024. Команда Марино Пушича заняла третье место в группе Лиги чемпионов, а в 1/16 финала Лиги Европы вылетела от Марселя, пишет 24 канал.

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Тем не менее, это не помешало команде заработать неплохие деньги благодаря успехам в турнирах. Основную сумму клуба заработал в Лиге чемпионов, куда попал автоматически.

Лишь за участие в групповом раунде ЛЧ Шахтер получил 15,64 миллиона евро. Кроме того, клуб одержал три победы – две над Антверпеном и одну над Барселоной. Каждую из этих побед УЕФА оценил в 2,8 миллиона.

В дополнение к этому еще 500 тысяч капнули "горнякам" благодаря ничьей с Марселем в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, суммарно за евросезон 2023-2024 Шахтер заработал 24,54 миллиона евро. Примерно такую сумму клуб зимой потратил на новичков Кевина и Марлона Гомеса (по 12 миллионов на каждого).

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Эта сумма еще увеличится, ведь она не учитывает доход от продажи телеправ. Эти средства будут распределены в конце сезона. Что же касается других украинских команд, то их доходы в этом сезоне куда более скромные: