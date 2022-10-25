Как Шахтеру выйти в плей-офф Лиги чемпионов: все расклады перед матчем с Селтиком

У донецкой команды неплохие шансы впервые с 2017 года выйти в 1/8 финала главного еврокубка. Рассказываем обо всех возможных вариантах для успеха дончан.

Уже во вторник вечером Шахтер проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. Донецкая команда в гостях сыграет против Селтика.

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В номинально домашнем поединке с шотландцами Шахтер сыграл вничью (1:1). После автогола Артема Бондаренко счет сравнял Михаил Мудрик.

Турнирное положение

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 3 1 0 8:2 10 2 Лейпциг 2 0 2 6:7 6 3 Шахтер 1 2 1 7:5 5 4 Селтик 0 1 3 2:9 1

Последние матчи:

25 октября. Селтик – Шахтер

25 октября. Лейпциг – Реал

2 ноября. Шахтер – Лейпциг

2 ноября. Реал – Селтик

Этот бал является пока единственным для Селтика в ЛЧ и команда идет на последнем месте. Шахтер же идет третьим, отставая от Лейпцига на одно очко.

Реал уже обеспечил себе выход в плей-офф, поэтому может позволить себе поберечь силы в последних турах. 24 канал предлагает разобраться, как Шахтер сможет выйти в плей-офф еврокубков.

Лига Европы почти гарантирована

Третье место "горнякам" будет сложно потерять. Подопечные Йовичевича опережают Селтик на четыре балла, поэтому ничья в Глазго гарантирует Шахтеру как минимум плей-офф Лиги Европы.

Даже если дончане проиграют Селтику и подпустят соперника на расстояние одного балла, Шахтер все еще будет фаворитом. В последнем туре "зеленые" поедут на выезд в Реал и там шотландцам нужно брать на один балл больше, чем "горнякам" дома с Лейпцигом.

Если Шахтер проигрывает Селтику

Поражение в Глазго может закрыть перед Шахтером дверь в плей-офф ЛЧ уже за тур до финиша. Правда, для этого нужно Лейпцигу обыгрывать ослабленный состав Реала.

Если же немцы не обыгрывают испанцев, то поражение в Шотландии не меняет для "горняков" почти ничего. В таком случае в последнем туре Шахтеру нужно побеждать Лейпциг, чтобы выйти в 1/8 финала.

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Если Шахтер играет вничью

Для Шахтера главное – не проиграть в Глазго. Во-первых, это не только гарантирует плей-офф ЛЕ. Во-вторых, это оставит неплохие шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов перед последним туром.

В случае проигрыша Лейпцига Реалу в последнем туре подопечных Йовичевича устроит даже ничья с немцами. Несмотря на то, что мадридцы уже вышли в плей-офф, им еще предстоит обеспечить первое место.

Если же Лейпциг сыграет вничью с Реалом или выигрывает, то Шахтеру после ничьей в Глазго нужно выигрывать у "быков" в последнем туре.

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Если Шахтер побеждает Селтик

В таком случае в двух из трех вариантов дончан удовлетворит ничья в последнем туре. Единственный вариант, при котором "горнякам" после победы в Глазго предстоит еще и Лейпциг обыгрывать, это триумф немцев над Реалом сегодня.

Интересно, что Шахтер еще может выиграть группу. Правда, для этого нужно одерживать две победы и ожидать, что Реал проигрывает Лейпцигу и Селтику.