Как Шахтеру выйти в плей-офф Лиги чемпионов: все расклады перед матчем с Селтиком
У донецкой команды неплохие шансы впервые с 2017 года выйти в 1/8 финала главного еврокубка. Рассказываем обо всех возможных вариантах для успеха дончан.
Уже во вторник вечером Шахтер проведет матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. Донецкая команда в гостях сыграет против Селтика.
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В номинально домашнем поединке с шотландцами Шахтер сыграл вничью (1:1). После автогола Артема Бондаренко счет сравнял Михаил Мудрик.
Турнирное положение
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтик
|0
|1
|3
|2:9
|1
Последние матчи:
25 октября. Селтик – Шахтер
25 октября. Лейпциг – Реал
2 ноября. Шахтер – Лейпциг
2 ноября. Реал – Селтик
Этот бал является пока единственным для Селтика в ЛЧ и команда идет на последнем месте. Шахтер же идет третьим, отставая от Лейпцига на одно очко.
Реал уже обеспечил себе выход в плей-офф, поэтому может позволить себе поберечь силы в последних турах. 24 канал предлагает разобраться, как Шахтер сможет выйти в плей-офф еврокубков.
Лига Европы почти гарантирована
Третье место "горнякам" будет сложно потерять. Подопечные Йовичевича опережают Селтик на четыре балла, поэтому ничья в Глазго гарантирует Шахтеру как минимум плей-офф Лиги Европы.
Даже если дончане проиграют Селтику и подпустят соперника на расстояние одного балла, Шахтер все еще будет фаворитом. В последнем туре "зеленые" поедут на выезд в Реал и там шотландцам нужно брать на один балл больше, чем "горнякам" дома с Лейпцигом.
Если Шахтер проигрывает Селтику
Поражение в Глазго может закрыть перед Шахтером дверь в плей-офф ЛЧ уже за тур до финиша. Правда, для этого нужно Лейпцигу обыгрывать ослабленный состав Реала.
Если же немцы не обыгрывают испанцев, то поражение в Шотландии не меняет для "горняков" почти ничего. В таком случае в последнем туре Шахтеру нужно побеждать Лейпциг, чтобы выйти в 1/8 финала.
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Если Шахтер играет вничью
Для Шахтера главное – не проиграть в Глазго. Во-первых, это не только гарантирует плей-офф ЛЕ. Во-вторых, это оставит неплохие шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов перед последним туром.
В случае проигрыша Лейпцига Реалу в последнем туре подопечных Йовичевича устроит даже ничья с немцами. Несмотря на то, что мадридцы уже вышли в плей-офф, им еще предстоит обеспечить первое место.
Если же Лейпциг сыграет вничью с Реалом или выигрывает, то Шахтеру после ничьей в Глазго нужно выигрывать у "быков" в последнем туре.
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Если Шахтер побеждает Селтик
В таком случае в двух из трех вариантов дончан удовлетворит ничья в последнем туре. Единственный вариант, при котором "горнякам" после победы в Глазго предстоит еще и Лейпциг обыгрывать, это триумф немцев над Реалом сегодня.
Интересно, что Шахтер еще может выиграть группу. Правда, для этого нужно одерживать две победы и ожидать, что Реал проигрывает Лейпцигу и Селтику.