Вышел, принял и забил: игрок сборной Испании огорчил Шахтер после минуты на поле - видео

Данные Ольмо удачно зашел в матч Лиги чемпионов против дончан. Хавбек забил четвертый мяч Лейпцига в поединке и еще больше приблизил свою команду к выходу в плей-офф.

Шахтер доигрывает свой последний матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича противостоит Лейпцигу в 6-м туре соревнования, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – РБ Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Поединок проходит под диктовку гостей из Германии. На 10-й минуте счет открыл Нкунку, а после перерыва Андре Силва и Собослаи сделали его разгромным.

Еще один гвоздь в еврокубковом гробе Шахтера вбил Дани Ольмо. Испанец вышел на замену и сразу убил. После розыгрыша штрафной Дани оказался на углу штрафной, обыграл Петряка и красивым обводным ударом от стойки пробил Трубина.

Видео гола Ольмо:

Напоминаем, что Шахтер занимает третье место в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы, но для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов "горнякам" нужно было побеждать Лейпциг.

Турнирное положение: