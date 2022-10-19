Набивает себе цену: Мудрик оформил дубль за Шахтер, выведя "горняков" в лидеры УПЛ – видео

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик отличился двумя голами в матче против Колоса. "Горняки" победили и возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины.

Мудрик забил по голу в каждом из таймов в матче против Колоса. Сначала он отличился в дебюте встречи, когда после ошибки защитников подхватил мяч и пробил уже из пределов штрафной.

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Во втором тайме Мудрик забил после демонстрации своих умений дриблера на скорости, пробив точно в угол ворот. Впоследствии он мог и хет-трик оформить, но голкипер Волынец отбил мяч ногами.

Теперь в активе Мудрика три гола в УПЛ. Первый гол в чемпионате он забил в предыдущем туре в ворота Динамо . Также вингер еще пять раз ассистировал партнерам. В Лиге чемпионов Мудрик забил дважды и еще два раза отдал результативные передачи. Журналист Фабрицио Романо заявил, что если летом цена на Мудрика была около 50 миллионов евро, то теперь за его трансфер придется заплатить 60 – 65 миллионов евро

Между двумя голами Мудрика еще было взятие ворот в исполнении Лукаса Тейлора. При этом бразилец забил первым касанием мяча после выхода на замену.

Шахтер – Колосс 3:0

Голы: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 47

Шахтер побеждает и сравнивается по количеству очков с Днепр-1. У обеих команд по 19 очков после семи сыгранных матчей, поэтому именно они делят первое место в турнирной таблице.

Днепр-1 именно в седьмом матче прервал свою победную серию, когда не сумел обыграть одного из аутсайдеров чемпионата Ингулец.

Видеообзор матча Шахтер – Колос