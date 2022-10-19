Роберто Де Дзерби, возглавивший Брайтон 18 сентября 2022 года, прокомментировал безвыигрышную серию команды в АПЛ-2022/2023. Итальянский специалист похвалил своих подопечных по итогам поединка против Ноттингем Фореста, закончившегося нулевой мировой.

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Де Дзерби: Пять дней я провел на войне, так что не боюсь

"Выступление команды было великолепным, но извините за результат. Я могу только поблагодарить игроков за то, что они показали фантастическую игру. Нам нужно прибавлять в последние 25 метров, и мы должны над этим поработать. Я не могу сказать ничего больше", – сказал Де Дзерби.

Бывший тренер донецкого Шахтера вспомнил свой период в Украине во время войны против России. Напомним, что Роберто досрочно бросил работу в донецком клубе.

Не боюсь ли я, что мы не выиграли ни одного из двух матчей за последние пять дней? Пять дней я провел на войне, так что не боюсь. Извиняюсь за результаты, я знаю, что очков мало. Я не хочу слишком много говорить о неудачах или чем-то подобном. Я хочу поговорить об улучшениях, которые нам нужно сделать очень быстро,

– ответил наставник.

Вряд ли Брайтону удастся прервать безвыигрышную серию в следующем туре АПЛ, в котором команда Де Дзерби сыграет против одного из лидеров чемпионата Манчестер Сити (22 октября).

Брайтон после 10 сыгранных матчей идет на 7-м месте, имея в своем активе 15 баллов.

Любопытно! Футбольный журнал FourFourTwo определил топ-50 лучших тренеров мира. Есть в этом рейтинге и Де Дзерби, которому отдали 41 позицию. Отметим, что нашлось в списке и место еще одному бывшему тренеру Шахтера Пауло Фонсеци (45-е место).