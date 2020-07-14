В среду, 15 июля, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Колос" в матче 31 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Колос: прогноз

Обе команды в оставшихся до окончания чемпионата матчах не решают турнирных задач. "Горняки" доигрывают сезон в ранге чемпионов, а "Колос", первый сельский клуб в истории высшего дивизиона чемпионата Украины, точно останется на шестой позиции в турнирной таблице, пишет 24 канал.

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"Шахтер" через три недели должен доигрывать сезон в Лиге Европы. Команда дошла до 1/8 финала, где выиграла первый выездной матч у "Вольфсбурга" (2:1). Теперь "горняки" примут немецкий клуб в Киеве 5 августа. А потом, в случае успеха, "Шахтер" отправится в Германию на решающие стадии еврокубка.

Прогноз Favbet

Несмотря на отсутствие мотивации "Шахтер" – безоговорочный фаворит противостояния. На победу "горняков" специалисты предлагают коэффициент 1,13.

Победу ковалевцев букмекеры оценивают коэффициентом 19,5. если противостояние завершится ничьей – коэффициент 8,70.

Прогноз Pari Match

В матче "Шахтера" и "Колоса" в этом сезоне было 7 забитых голов. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит и ТБ 2.5 – 1,48. Если же соответствующего результата достигнет "Колос" – коэффициент аж 22.

Букмекеры предлагают высокий коэффициент 3,15 на то, что дончане не проиграют и ТМ 2.5. На то, что "Колос" не проиграет поединок и ТМ 2.5, эксперты предлагают коэффициент 8.