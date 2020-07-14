У середу, 15 липня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський" прийматиме "Колос" у матчі 31 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

Шахтар – Колос: прогноз

Обидві команди в останніх до завершення чемпіонату матчах не вирішують турнірних завдань. "Гірники" дограють сезон в ранзі чемпіонів, а "Колос", перший сільський клуб в історії вищого дивізіону чемпіонату України, точно залишиться на шостій позиції в турнірній таблиці, пише 24 канал.

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"Шахтар" через три тижні має догравати сезон в Лізі Європи. Команда дійшла до 1/8 фіналу, де виграла перший, виїзний матч у "Вольфсбурга" (2:1). Тепер "гірники" приймуть німецький клуб в Києві 5 серпня. А потім, в разі успіху, "Шахтар" вирушить до Німеччини на вирішальні стадії єврокубка.

Прогноз Favbet

Попри відсутність мотивації "Шахтар" беззаперечний фаворит протистояння. На перемогу "гірників" фахівці пропонують коефіцієнт 1,13.

Перемогу ковалівців букмекери оцінюють коефіцієнтом 19,5. Якщо протистояння завершиться нічиєю – коефіцієнт 8,70.

Прогноз Pari Match

У матчі "Шахтаря" і "Колоса" у цьому сезоні було 7 забитих голів. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" переможе і ТБ 2.5 – 1,48. Якщо ж відповідного результату досягне "Колос" – коефіцієнт аж 22.

Букмекери пропонують високий коефіцієнт 3,15 на те, що донеччани не програють і ТМ 2.5. На те, що "Колос" не програє поєдинок і ТМ 2.5, експерти пропонують коефіцієнт 8.