Шахтер эпическим роликом презентовал новую форму – видео

15 июля 2021 , 23:44
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ФК Шахтер

В четверг, 15 июля, состоялась презентация игровой формы Шахтера от Puma. Мероприятие прошло в Украинском доме в Киеве.

Новый комплект домашней формы выполнен в оранжевом цвете с тонкими вертикальными полосками черного цвета.


Новая форма Шахтера / Фото ФК Шахтер

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В гостевом варианте цвета поменяли местами.


Гостевая форма Шахтера / Фото ФК Шахтер

Кроме игроков, в проморолике принял участие легенда клуба, а сейчас директор по футболу Дарио Срна.

Новая форма Шахтера: смотрите видео


Отметим, что с нового сезона Шахтер начал сотрудничество с брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.

Автор: Юрій Семенюк