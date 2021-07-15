В новом сезоне Шахтер будет выступать в форме от Puma, Поэтому перед стартом сезона руководство клуба решило провести официальную презентацию формы. Она состоится в Украинском доме в четверг, 15 июля, в 21:00.

В то же время Киевское Динамо в своих соцсетях использовало фотографию болельщиков российского клуба

По этому случаю Украинский дом украсили логотипами Шахтера и Puma. В 700 метрах от Украинского дома – стадион "Динамо", который является домашним для киевского клуба. И такое соседство не очень понравилось болельщикам Динамо.

Презентация формы будет доступна онлайн.

Первый матч в новой форме Шахтер сыграет в субботу, 24 июля, в Киеве на НСК "Олимпийский". Соперником "горняков" будет Ингулец.