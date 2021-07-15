Новий комплект домашньої форми виконаний у помаранчевому кольорі з тонкими вертикальними смужками чорного кольору.


Нова форма Шахтаря / Фото ФК Шахтар

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У гостьовому варіанті кольори поміняні місцями.


Гостьова форма Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Окрім гравців, у проморолику взяв участь легенда клубу, а нині директор з футболу Даріо Срна.

Нова форма Шахтаря: дивіться відео


Зазначимо, що з нового сезону Шахтар розпочав співпрацю із брендом Puma. Раніше сторони уклали п'ятирічний контракт.