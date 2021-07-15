Новый комплект домашней формы выполнен в оранжевом цвете с тонкими вертикальными полосками черного цвета.
Новая форма Шахтера / Фото ФК Шахтер
Смотрите также Шахтер украсил Украинский дом в Киеве своим логотипом, в 700 метрах – стадион "Динамо"
В гостевом варианте цвета поменяли местами.
Гостевая форма Шахтера / Фото ФК Шахтер
Кроме игроков, в проморолике принял участие легенда клуба, а сейчас директор по футболу Дарио Срна.
Новая форма Шахтера: смотрите видео
Отметим, что с нового сезона Шахтер начал сотрудничество с брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.