Новый комплект домашней формы выполнен в оранжевом цвете с тонкими вертикальными полосками черного цвета.



Новая форма Шахтера / Фото ФК Шахтер

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В гостевом варианте цвета поменяли местами.



Гостевая форма Шахтера / Фото ФК Шахтер

Кроме игроков, в проморолике принял участие легенда клуба, а сейчас директор по футболу Дарио Срна.

Новая форма Шахтера: смотрите видео



Отметим, что с нового сезона Шахтер начал сотрудничество с брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.