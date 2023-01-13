Шахтер проиграл в суде иск к ФИФА, из-за которого команду покинули почти все легионеры

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск донецкого Шахтера к ФИФА. Украинский клуб потребовал отменить правило, согласно которому легионеры клуба самовольно покинули его из-за войны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ФИФА разрешил легионерам украинских клубов покинуть команды. При этом они могли перейти в другие клубы, подписав с ними временные соглашения, оставаясь на контракте украинских команд. А украинские клубы компенсации за эти переходы не получали.

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Например, почти все легионеры донецкого Шахтера покинули клуб, воспользовавшись этим правилом от ФИФА. Единственный оставшийся игрок – нападающий Лассина Траоре.

В Шахтере потери от такого решения ФИФА оценили в 50 миллионов евро. И подали иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, требуя компенсировать денежные средства. А также остановить решение о возможности легионерам приостанавливать контракт с клубом. 13 января 2023 года CAS вынес свое решение по этому делу. Он встал на сторону ФИФА, отклонив иск "горняков".

Следует отметить, что иск в CAS подавали и российские клубы, легионеры которых тоже получили возможность покинуть команды. Их иск тоже отклонили.