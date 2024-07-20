Игра состоится в австрийском городе Филлах на стадионе "Sportzentrum Landskron". Стартовый свисток прозвучит в 15:00, пишет 24 Канал.

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Очередной спарринг "горняков"

Это будет шестой спарринг во время межсезонья для действующего чемпиона Украины. До этого дончане одержали три победы, а также по одному разу сыграли вничью и уступили, общий баланс голов – 11:3.

Для "трактористов" матч в Австрии станет первым при подготовке к новому сезону. По итогам прошлой кампании Ипсвич занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в АПЛ после 22-летнего отсутствия в элите английского футбола.

Смотрите видеотрансляцию матча Шахтер – Ипсвич

Отметим, что после этого спарринга донецкий Шахтер проведет еще один матч на тренировочном сборе. 27 июля "горняки" встретятся с загребским Динамо.

Затем донетчане вернутся в Украину, где будут готовиться к стартовому матчу УПЛ с Ворсклой (базовый день проведения игр первого тура – 3 августа).