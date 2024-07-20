Гра відбудеться у австрійському місті Філлах на стадіоні "Sportzentrum Landskron". Стартовий свисток пролунає о 15:00, пише 24 Канал.

Читайте також Фартові "синьо-жовті" кольори: Шахтар переміг титулований Бешикташ у контрольному матчі

Черговий спаринг "гірників"

Це буде шостий спаринг під час міжсезоння для чинного чемпіона України. До цього донеччани здобули три перемоги, а також по одному разу зіграли внічию та поступилися, загальний баланс голів – 11:3.

Для "трактористів" матч у Австрії стане першим при підготовці до нового сезону. За підсумками минулої кампанії Іпсвіч посів друге місце в Чемпіоншипі та повернувся до АПЛ після 22-річної відсутності в еліті англійського футболу.

Дивіться відеотрансляцію матчу Шахтар – Іпсвіч

Зазначимо, що після цього спарингу донецький Шахтар проведе ще один матч на тренувальному зборі. 27 липня "гірники" зустрінуться з загребським Динамо.

Потім донеччани повернуться в Україну, де будуть готуватися до стартового матчу УПЛ з Ворсклою (базовий день проведення ігор першого туру – 3 серпня).