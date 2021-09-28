Зеро – зеро: Шахтер в динамичном матче чудом не победил Интер в Лиге чемпионов

Шахтер и Интер 28 сентября встретились во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Поединок в Киеве завершился третьей подряд ничьей между командами.

Шахтер – Интер 0:0

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Обе команды неудачно стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов. Интер потерпел ненужное домашнее поражение от Реала (0: 1). Шахтер вообще сенсационно проиграл Шерифу на выезде (0:2).

До старта группового этапа ожидалось, что Шахтер и Интер ведут борьбу за второе место в группе. Поэтому в очном противостоянии обеим командам следовало брать максимум очков.

Следует напомнить, что в прошлом сезоне Шахтер и Интер также встречались на групповом этапе Лиги чемпионов и дважды сыграли вничью.

Игра на равных

Первый тайм прошел при относительном равенстве на футбольном поле. Интер как будто доминировал, однако Шахтер пытался отобрать инициативу. Все напоминало бой Усик – Джошуа.

Первый и довольно острый момент в игре возник у ворот миланцев. На 5 минуте Манор Соломон продрался почти к штрафной соперников, решивших не встречать игрока, и решился на мощный удар низом. Мяч просвистел у стойки.

Через несколько минут Шахтер потерял наконечника своих атак. Открытие Евро – 2020 Думфрис неудачно упал на Траоре, которого забрали на карете скорой помощи – ужасная травма. Нападающего заменил номинальный вингер Тете.

Свой первый момент Интер имел на 15 минуте. Чемпион Европы Барелла, как и Соломон, без сопротивления сумел нанести удар издалека. Пятов только взглядом сопровождал мяч, влетевший в перекладину.

В середине тайма команды обменялись острыми выпадами. Сперва Лаутаро Мартинес, хоть и из офсайда, но нанес острый обводящий удар из пределов штрафной. Дончане ответили коварным ударом Педринью из-за пределов штрафной, однако бразилец не попал в ворота.

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На 34 минуте убийственную возможность упустил будущий соперник сборной Украины Эдин Джеко. После подачи углового мяч отлетел к боснийцу, который был на дальней стойке. Джеко успел пробить, но значительно выше ворот.

Безликий Интер и нефартовый Шахтер

Сразу после перерыва Шахтер создал очень опасный момент. "Горняки" классно развернули атаку: Тете в штрафной нашел Додо, который прострелил на Педринью. Бразилец отправил мяч в направлении пустых ворот, но в последний момент Шкриняр заблокировал его удар.

Как стало понятно впоследствии, этим моментом Шахтер задал стиль игры во втором тайме. "Горняки" доминировали на поле, когда Интер мучился и хаотично выходил из обороны.

После перерыва миланцы долгое время ничего не могли создать впереди, пока на 65 минуте Шахтер едва не наварил. Пятов неудачно выбил мяч, не найдя идей для продолжения атаки, и Интер перехватил мяч. За мгновение Мартинес пробивал из пределов штрафной, но снова не попал.

Шахтер сразу ответил моментом в Додо. Бразильский защитник оказался на острие атаки и нанес удар из-за пределов штрафной, но выше ворот.

Интер мог вырвать нелогичную победу на 86 минуте. Свежий Корреа вышел на ударную позицию и пробил издалека. Мяч закручивался под дальнюю стойку, однако Пятов совершил героическое спасение.

Сразу после этого момента Интер выполнил подачу с угла поля. Де Врей выиграл верховую дуэль и ударом головой направил мяч в ворота. Помешал голу снова Пятов!

В итоге команды вновь сыграли вничью без забитых голов. Для кого набранный бал пригодится – покажут следующие 4 тура Лиги чемпионов. Но вторая игра между командами состоится уже на поле Интера, где Шахтеру будет значительно труднее.

Шахтер – Интер видеообзор